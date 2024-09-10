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    Роналду о переходе в «Реал»: Я люблю демонстрировать людям, что они неправы

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своем переходе в мадридский «Реал» в 2009-м году.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Да, было давление, но в то же время я верил в себя. Я сказал: "Слушай, я был лучшим игроком в АПЛ, выиграл 'Золотой мяч' в 'Манчестер Юнайтед', Лигу чемпионов..."

    Я знал, что справлюсь. Я знал это, поскольку, как я уже сказал тебе, я верил в свои навыки, в свой талант. Было трудно, ведь это другая страна, мне было 24 года, я все еще был молод. Но в то же время я был очень позитивно настроен.

    Лучший клуб мира. Я говорил, что собираюсь сотворить историю в этом клубе, как сделал это в "Манчестер Юнайтед". Для меня это был вызов. Но, как ты знаешь, я человек вызовов, я люблю демонстрировать людям, что они неправы. Это был огромный вызов для меня, и я был счастлив играть в Реале», — сказал Роналду на своем ютуб-канале.

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    • Напомним, что Роналду выступал за «Реал» до 2018-го года. После «сливочных» нападающий выступал за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а сейчас португалец защищает цвета «Аль-Насра».

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