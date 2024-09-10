Фомин: Футболисты и болельщики «Динамо» заслуживают, чтобы клуб выиграл трофеи

Полузащитник московскогодал комментарий по поводу продления контракта с московским клубом.

«Я очень рад продлить контракт с "Динамо". Это большой клуб, за который честь играть. В этом клубе можно прогрессировать, что самое главное для футболиста. Футболисты и болельщики заслуживают, чтобы клуб выиграл трофеи. В первые пять этого не удалось, но постараемся добиться в следующие пять лет», — цитирует Фомина «Чемпионат».

27-летний Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. Даниил в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей.