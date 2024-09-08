Источник: «Наполи» готов продать зимой Осимхена, отозвав из аренды

Итальянский «Наполи» не оставил попыток продать своего лучшего нападающего

Сейчас нигериец отправился на правах аренды в турецкий «Галатасарай», но неаполитанцы имеют право отозвать его в зимнее трансферное окно и продать в другой клуб, сообщает Football Transfers.

По данным источника, в январе 2025 года сумма отступных за Осимхена составит € 75 млн, тогда как сейчас равна € 130 млн, что отпугивает многие клубы, которые хотели его приобрести.

Контракт нигерийца с «Наполи» действует до 2026 года. На портале Transfermarkt Осимхена оценивают в € 100 млн.