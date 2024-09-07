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    Кейн о поражении Англии на Евро-2024: Мы можем извлечь из этого лета много позитива

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    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении национальной команды в финальном матче Евро-2024 против Испании (1:2).

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии» и сборной Англии
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии» и сборной Англии

    «Не полностью справившись с этим, вы двигаетесь дальше, смотрите на личные аспекты, которые можно улучшить, и пытаетесь реализовать это в новом сезоне.

    Как команда, мы можем извлечь из этого лета много позитива, и особенно много из последних четырех лет. Но в конечном итоге дело в улучшении, и есть области, которые мы можем улучшить. Особенно, если оглядываться на матчи этого лета. Теперь мы как игроки должны попытаться стать лучше. Сентябрьские матчи и следующие несколько сборов дают прекрасную возможность это сделать.

    Каждое поражение по-своему уникально. Это тяжело. Когда вы так близки к достижению одной из вершин вашей международной карьеры, и ее вот так отнимают, это действительно нелегко. Но в конечном итоге жизнь продолжается, вам нужно двигаться дальше, вставать и идти снова.

    Что касается меня, это просто делает меня еще более мотивированным, разжигает во мне огонь, чтобы попытаться снова вернуться туда или на чемпионат мира и на этот раз добиться другого результата», — заявил Кейн ESPN.

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