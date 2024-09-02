Ла Лига. «Барселона» закрепилась на первом месте

Изменения в турнирной таблице
По итогам 4 тура испанской Примеры с пятого на второе место поднялся «Реал», улучшил положение и «Атлетико», заняв вместо четвёртого — третье место.
Вверх по турнирной таблице также поднялись «Жирона» (с 7 на 5), «Алавес» (с 9 на 6), «Осасуна» (с 12 на 7), «Мальорка» (с 18 на 10), «Реал Сосьедад» (с 13 на 12), «Эспаньол» (с 19 на 14).
Календарь и таблица испанской Примеры
Вниз по таблице опустились «Вильяррел» (со 2 на 4 место), «Сельта» (с 3 на 8), «Леганес» (с 6 на 9), «Райо Вальекано» (с 8 на 11), «Атлетик» (с 10 на 13), «Вальядолид» (с 11 на 15), «Хетафе» (с 14 на 16), «Бетис» (с 15 на 17), «Лас-Пальмас» (с 16 на 18) и «Севилья» (с 17 на 19).
Единоличный лидер
4 победы в 4 матчах — результат лидера испанской Примеры «Барселоны». Каталонцы в минвушем туре одержали крупную победу над «Вальядолидом» (7:0).
В составе «сине-гранатовых» хет-трик оформил Рафинья. По голу забили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Дани Ольмои Ферран Торрес. Таким образом «Барса» набрала 12 очков из 12 возможных.
Основные преследователи
В тройку лидеров Ла Лиги вернулись два мадридских клуба: «Реал» и «Атлетико» аккумулировали по 8 пунктов.
«Реал» на своём поле одержал победу над «Бетисом» (2:0). Оба мяча на свой счёт записал Килиан Мбаппе.
«Атлетико» матч 4 тура испанского чемпионата провёл на выезде против «Атлетика» из Бильбао. Игра завершилась минимальной победой «матрасников» (1:0), единственный гол на 92-й минуте забил Анхель Корреа.
Экс-преследователи «Барселоны» в минувшем туре потеряли очки. «Сельта» в гостях проиграла «Осасуне» (2:3), а «Вильярреал» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).
Тур № 5
Матчи 5 тура чемпионата Испании пройдут с 13 по 16 сентября.
В субботу, 14 сентября «Реал» отправится в гости к «Реал Сосьедаду».
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Лидер Ла Лиги «Барселона» на вызеде сыграет против «Жироны», а «Атлетико» дома примет «Валенсию»: эти матчи запланированы на 15 сентября.