Кокорин получил травму и выбыл минимум на две-три недели

пропустит ближайшие матчи «Ариса» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский.

Кокорин получил травму в матче второго тура чемпионата Кипра против клуба «Омония 29‑го мая».

«Сегодня должна быть МРТ, и после этого будет окончательное решение. Пропустит примерно 2–3 недели. Потянул заднюю мышцу (бедра). В остальном со здоровьем все хорошо.

Лишний вес? Мы каждую неделю проводим полное тестирование, я не замечаю лишнего веса. Если вы сравниваете его с тем, каким он был в 17–18 лет, то, естественно, телосложение меняется, но в целом я не вижу какой‑то проблемы с этим.

Он сейчас в отличной форме, только сейчас микротравма эта возникла», — сказал Шпилевский, слова которого приводит «Матч ТВ».