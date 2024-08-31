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    Игорь Дивеев«Химки» — ЦСКА. Онлайн
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    Кокорин получил травму и выбыл минимум на две-три недели

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра
    Александр Кокорин пропустит ближайшие матчи «Ариса» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер кипрского клуба Алексей Шпилевский.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин получил травму в матче второго тура чемпионата Кипра против клуба «Омония 29‑го мая».

    «Сегодня должна быть МРТ, и после этого будет окончательное решение. Пропустит примерно 2–3 недели. Потянул заднюю мышцу (бедра). В остальном со здоровьем все хорошо.

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    • Лишний вес? Мы каждую неделю проводим полное тестирование, я не замечаю лишнего веса. Если вы сравниваете его с тем, каким он был в 17–18 лет, то, естественно, телосложение меняется, но в целом я не вижу какой‑то проблемы с этим.

    Он сейчас в отличной форме, только сейчас микротравма эта возникла», — сказал Шпилевский, слова которого приводит «Матч ТВ».

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