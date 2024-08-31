«Ахмат» — «Акрон»: счет матча 0:0, обзор голов

Магомед Адиев (главный тренер «Ахмата») Фото: globallookpress.com
Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Акрон 0:0
Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Камило, Лечи Садулаев, Luna Diale M., Felippe Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Боян Димоски, Максим Кузьмин, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Escoval R., Loncar S., Djurasovic A., Benchimol Предупреждения: Солтмурад Бакаев (68'), (87')
Теперь в активе обеих команд стало по пять очков: «Акрон» — четырнадцатый, «Ахмат» — пятнадцатый.