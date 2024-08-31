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    «Ахмат» и «Акрон» не выявили сильнейшего

    «Ахмат» — «Акрон»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче седьмого тура чемпионата России «Ахмат» и «Акрон» сыграли вничью.

    Магомед Адиев (главный тренер «Ахмата»)
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    Магомед Адиев (главный тренер «Ахмата»)

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, сыграв 0:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Акрон 0:0
    Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Александр Жиров, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Камило, Лечи Садулаев, Luna Diale M., Felippe Акрон: Александр Васютин, Пауло Витор, Боян Димоски, Максим Кузьмин, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Escoval R., Loncar S., Djurasovic A., Benchimol Предупреждения: Солтмурад Бакаев (68'), (87')

    Календарь и таблица РПЛ

    Теперь в активе обеих команд стало по пять очков: «Акрон» — четырнадцатый, «Ахмат» — пятнадцатый.

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