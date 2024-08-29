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    «Стяуа» и «Виктория Пльзень» пробились на групповой этап Лиги Европы

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    Завершились 2 матча финального квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Хартс» — «Виктория Пльзень»
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    «Хартс» — «Виктория Пльзень»

    В одной из встреч румынская «Стяуа» обыграла ЛАСК с минимальным счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил Дариус Олару на 90+3-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Стяуа — ЛАСК 1:0
    Гол: 1:0 Дариус Олару (90 + 3') Стяуа: Штефан Тырновану, Сиябонга Нгезана, Ристо Радунович, Михай Ликсандру, Адриан Шут (Влад Кирикеш, 72'), Баба Альхассан (Малком Эджума, 46'), Дариус Олару, Флорин Тэнасе (Октавиан Попеску, 77'), Valentin Crețu, Alexandru Baluta (Дэниел Попа, 46'), David Miculescu (William Baeten, 77') ЛАСК: Йорг Зибенхандль, Максим Таловеров, Джордж Белло, Филип Стойкович, Филипп Цирайс, Мелайро Богард (Жером Боатенг, 90'), Марин Любичич, Валон Бериша, Саша Хорват (Ленни Пинто, 38'), Мозес Усор (Алексис Тибиди, 86'), Adil Taoui Предупреждения: Сиябонга Нгезана (31'), Валон Бериша (41'), Мозес Усор (46'), Марин Любичич (47'), Алексис Тибиди (87'), Дэниел Попа (88'), Флорин Тэнасе (90 + 4')

    По сумме 2-х встреч (0:0 и 1:0) «Стяуа» сыграет на групповом этапе Лиги Европы, а ЛАСК покинул турнир.

    В параллельном матче «Виктория Пльзень» обыграла «Хартс» со счетом 1:0.

    У гостей победный гол забил Лукаш Черв на 76-й минуте.

    По итогам противостояния (1:0 и 1:0) «Виктория Пльзень» пробилась на групповой этап Лиги Европы.

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