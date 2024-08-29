АПОЭЛ и «Мольде» вылетели на стадии финального раунда квалификации ЛЕ

Завершились 2 ответных матча финального квалификационного раунда Лиги Европы.

В одной из встреч РФШ из Латвии на чужом поле проиграл кипрскому АПОЭЛу (1:2), но пробился в групповой этап Лиги Европы по результатам серии пенальти.

Единственный гол в составе гостей забил Янис Икауниекс на 40-й минуте. У АПОЭЛа отличились Матео Сушич на 75-й минуте и Анастасиос Донис на 90+4-й минуте.

Команды довели дело до серии пенальти, где победный удар оказался на счету игрока РФШ Стефана Панича.

По сумме 2-х встреч (2:1 и 1:2, 4:2 по пен.) латвийский РФШ пробился на групповой этап Лиги Европы. АПОЭЛ завершил свое выступление на турнире.

В параллельном матче «Эльфсборг» проиграл «Мольде» (0:1), но команды дошли до серии пенальти.

Единственный голу у норвежской команды забил Ветон Бериша на 62-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказался «Эльфсборг», победив со счетом 5:2. Победный удар на счету Никласа Хульта.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Эльфсборг — Мольде 0:1 Голы: 0:1 Ветон Бериша (62'), 1:0 Michael Baidoo (пенальти) (100'), 1:1 Фредерик Иглер (пенальти) (100'), 2:1 Besfort Zeneli (пенальти) (100') Эльфсборг: Себастьян Хольмен (Gustav Henriksson, 115'), Никлас Хульт, Симон Хедлунд, Isak Pettersson, Ibrahim Buhari (Йенс Томасен, 120'), Terry Yegbe, Timothy Ouma, Besfort Zeneli, Ahmed Qasem (Арбер Зенели, 90'), Michael Baidoo, Jalal Abdullai Мольде: Матиас Лёвик Фьёртофт, Каспер Эйванн, Андерс Хагельcкьер (Вальдемар Лунн, 106'), Эйрик Хёуган, Кристиан Эриксен, Магнус Вольф Эйкрем (Эйрик Хестад, 105'), Эмиль Брейвик (Ветон Бериша, 62'), Матс Мёллер Дэли, Мадс Энггор, Халлдор Стеневик (Мартин Линнес, 100'), Albert Posiadala Предупреждения: Timothy Ouma (15'), Jalal Abdulai (27'), Besfort Zeneli (27'), Халлдор Стеневик (39'), Матс Мёллер Дэли (90'), Маркус Коса (98'), Кристиан Эриксен (100')

По сумме 2-х встреч (0:1, 1:0, 5:2 по пен.) «Эльфсборг» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.