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    «Верона» — «Ювентус». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура Серии А «Верона» — «Ювентус»

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    «Ювентус»
    «Верона» и «Ювентус» сыграют между собой в рамках заключительного матча 2-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Верона»

    «Верона» стала автором одной из самых громких сенсаций первого тура, разгромив на своем поле «Наполи» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты после перерыва — отличились Ливраменто и дважды Москера.

    В прошлом сезоне Серии А «жёлто-синие» заняли 13-е место, набрав 38 очков. От зоны вылета команду отделили всего три балла.

    Летом «Верону» возглавил новый главный тренер в лице Паоло Дзанетти. Под руководством 41-летнего специалиста команда победила в 3-х из 4-х товарищеских матчах, но вылетела уже на первой стадии Кубка Италии, проиграв «Чезене» (1:2).

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    «Ювентус»

    В первом туре «Ювентус» принимал на своем поле новичка Серии А «Комо». Туринцы забили три безответных мяча в ворота соперника, позволил главному тренеру Тьяго Мотте начать работу в новой команде с убедительной победы — 3:0.

    В последнем сезоне под руководством Массимилиано Аллегри «Ювентус» занял третью позицию в Серии А, вернувшись в Лигу Чемпионов после годичного отсутствия.

    Летом туринцы провели четыре товарищеских матча, в которых удалось победить лишь молодежную команду «Ювентуса» (4:0). «Нюрнбергу» (0:3) и «Атлетико» (0:2) «черно-белые» проиграли, с «Брестом» была зафиксирована ничья (2:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А «Ювентус» минимально обыграл своего соперника дома (1:1), а в гостях команды сыграли в результативную ничью (2:2).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету туринской команды 5 побед, «Верона» оказалась сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Верона» — «Ювентус» с коэффициентом 2.94.

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