Кудряшов: Вьетнам и Таиланд — не уровень сборной России

Бывший защитник сборной Россиивысказался о том, что национальная команда проведет товарищеские матчи с

Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

«Думаю, что это неинтересные соперники. После матча с Сербией это не самые сильные азиатские страны, и это не уровень нашей сборной. Это будут две несложные игры для сборной.

Жду, может быть, не такого разгрома, как в игре с Кубой, но около того.

Играть там будет непривычно, все‑таки другой климат и другая влажность, но думаю, что футболисты не будут там так долго находиться.

Больших проблем не доставит ни погода, ни время. Ну и медицинский штаб сделает все возможное, чтобы длительный перелет не сказался на футболистах», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).