Президент махачкалинского «Динамо»: Арбитры пытаюсь зачеркнуть упорный труд футболистов

Президент махачкалинского «Динамо»признался, что его разочаровал уровень судейства в недавних матчах РПЛ.

Гаджиев считает, что его клуб сильно пострадал от судейства.

Махачкалинское «Динамо» занимает 15-е место в таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче дебютант элитного дивизиона сыграет 19 августа против «Ахмата».

«Я думаю, что у нас сейчас было бы минимум в два раза больше очков. Но если говорить в целом, то это ошибочная точка зрения, что игру развивают только тренеры и футболисты.

На самом деле судьи тоже являются непосредственными участниками этого процесса. И на данном этапе они фактически тормозят развитие игры.

Это ошибочное мнение, что они никак не влияют на ход развития самой игры. Потому что исходя из тех правил, которые они трактуют, команды и тренируются. Мы же не в регби тренируемся играть, а в футбол, правильно? Поэтому, когда судьями на отдельных играх разрешаются приемы регби, то возникает вопрос — значит, надо футболистам тренировать регби.

Это простая вещь, на которую, к сожалению, не хотят обращать внимания. А наша команда играет нормально, на уровне своих возможностей.

И возвращаясь к тренировочному процессу, я могу сказать, что тренировки подняли эту команду из второй лиги в премьер-лигу. Большой упорный труд, который сейчас судьи пытаются зачеркнуть.

Большой труд этих простых ребят, у нас ведь две трети команды — игроки, которые поднялись из второй лиги. За счет своей работы они поднялись наверх и сегодня могут оказывать достойное сопротивление футболистам премьер-лиги, которые, можно сказать, потратили в 20 раз больше ресурсов.

И что нам теперь — рассказывать им про тренировки, что они будут продолжать вас спасать?», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».