ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
  • 12:27
    • Официально: Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
    Все новости спорта

    Президент махачкалинского «Динамо»: Арбитры пытаюсь зачеркнуть упорный труд футболистов

    Футбол Динамо-Махачкала
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что его разочаровал уровень судейства в недавних матчах РПЛ.

    Гаджи Гаджиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаджи Гаджиев

    Гаджиев считает, что его клуб сильно пострадал от судейства.

    Махачкалинское «Динамо» занимает 15-е место в таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче дебютант элитного дивизиона сыграет 19 августа против «Ахмата».

    «Я думаю, что у нас сейчас было бы минимум в два раза больше очков. Но если говорить в целом, то это ошибочная точка зрения, что игру развивают только тренеры и футболисты.

    На самом деле судьи тоже являются непосредственными участниками этого процесса. И на данном этапе они фактически тормозят развитие игры.

    Это ошибочное мнение, что они никак не влияют на ход развития самой игры. Потому что исходя из тех правил, которые они трактуют, команды и тренируются. Мы же не в регби тренируемся играть, а в футбол, правильно? Поэтому, когда судьями на отдельных играх разрешаются приемы регби, то возникает вопрос — значит, надо футболистам тренировать регби.

    Это простая вещь, на которую, к сожалению, не хотят обращать внимания. А наша команда играет нормально, на уровне своих возможностей.

  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Ахмат»
  • Сегодня

    • И возвращаясь к тренировочному процессу, я могу сказать, что тренировки подняли эту команду из второй лиги в премьер-лигу. Большой упорный труд, который сейчас судьи пытаются зачеркнуть.

    Большой труд этих простых ребят, у нас ведь две трети команды — игроки, которые поднялись из второй лиги. За счет своей работы они поднялись наверх и сегодня могут оказывать достойное сопротивление футболистам премьер-лиги, которые, можно сказать, потратили в 20 раз больше ресурсов.

    И что нам теперь — рассказывать им про тренировки, что они будут продолжать вас спасать?», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Рубин» будет ждать ошибки соперника
  • «Акрон» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры