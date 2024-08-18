Симеоне об Альваресе: Он заслуживает занимать важное место в команде

Главный тренерподелился мнением о новичке команды, который перешел в стан «матрасников» из

«Я настроен оптимистично и с большим энтузиазмом. Его (футбольные) характеристики соответствуют спортивной ДНК. Ожидания от результатов (команды) — это не его зона ответственности.

Он заслуживает занимать важное место (в команде). Его качества очень помогут нам», — приводит слова Симеоне AS.

Напомним, что 12-го августа в «Атлетико» сообщили о подписании Хулиана Альвареса. «Матрасники» заплатили «Манчестер Сити» за этот трансфер 75 млн. евро плюс 20 млн. евро в качестве бонусов.