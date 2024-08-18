Алаев высказался о переносе матча «Спартак» — «Факел» из Воронежа в Москву

Президент РПЛрассказал о переносе матча 5-го тура российской Премьер-лиги междуиз Воронежа в Москву.

«Перенос матча "Спартак" — "Факел" происходил в соответствии с регламентом. Осталось два матча до сентябрьской паузы на сборные. Я практически ежедневно на связи с губернатором. Завтра мы с ним созвонимся и примем решение по следующему матчу. Варианта два.

К большому сожалению, либо играть без зрителей, либо переносить матч с "Оренбургом", либо на резервный стадион. На резервный стадион в случае со "Спартаком" мы перенести не могли, потому что "Локомотив" занят, а это резервный стадион.

Мы благодарны "Спартаку" и их акционерам за то, что пошли навстречу и матч состоится с болельщиками. Надеемся, что ответный матч тоже пройдёт с болельщиками. Дальше будем действовать по ситуации. Завтра обсудим с представителями футбольных клубов и с губернатором, где и при каких условиях состоится матч "Факела" с "Оренбургом". Времени нет, поэтому завтра будем принимать решение», — передает слова Алаева Чемпионат.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Факелом» состоится сегодня, 18-го августа в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.