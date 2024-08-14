РФС отреагировал на слухи об отказе Орсато от работы в ЭСК

опровергли информацию о том, что известный итальянский арбитр отказался от работы в экспертно-судейской комиссии.

«Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС еще на прошлой неделе.

С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение», — сказали журналисту Ивану Карпову в РФС.

Орсато работал не трех крупных международных турнирах — Евро-2020 и 2024, а также на ЧМ-2022.

В 2020 году Орсато провел финал Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.

Орсато завершил карьеру арбитра этим летом сразу после чемпионата Европы.

Напомним, департамент судейства РФС с 2023 года возглавляет бывший сербский арбитр Милорад Мажич.