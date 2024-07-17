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    Генсек РФС: В УЕФА признали, что отстранение клубов РПЛ привело к падению интереса к ЛЧ в России

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об интересе к Лиге чемпионов на российском рынке.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «В целом интерес болельщиков к Лиге чемпионов сильно падает. И это в том числе отражено в статистике УЕФА (улыбается). Которая прямо это констатировала, что неучастие российских клубов привело к падению интереса к Лиге чемпионов. В частности, на российском рынке.

    Конечно, рынок решает. Поэтому любые аналитики могут все, что угодно, анализировать. Но сам УЕФА открыто говорит о падении интереса по России. И прямо пишет, что это связано с неучастием российских клубов.

    Такое же падение интереса есть по Голландии — притом что мало голландских клубов участвует в Лиге чемпионов — и по Бразилии, что связывают с уменьшающимся количеством звездных бразильских игроков, выступающих в Лиге чемпионов.

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    • И компенсируют они эти потери огромным интересом, который возник два года назад в Индонезии. Там вдруг неожиданно больше чем на 1000% людей стало смотреть Лигу чемпионов. И за счет этого УЕФА остался в нулях», — сказал Митрофанов «Известиям».

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