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    «Славия» обыграла «Юнион», а «Слован» одолел АПОЭЛ

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    Завершились три матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Славия» Прага
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    «Славия» Прага

    В одной из встреч пражская «Славия» одолела бельгийский «Юнион» со счетом 3:1.

    В составе хозяев дублем отметился Томаш Хоры, забив свои голы на 19-й и 41-й минутах встречи. Еще один гол забил Оскар Дорли на 57-й минуте.

    Полузащитник «Славии» Александр Бузек на 73-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Славия П — Юнион 3:1
    Голы: 1:0 Томаш Хоры (19'), 2:0 Томаш Хоры (41'), 3:0 Оскар Дорли (57'), 3:1 Alexandr Buzek (автогол) (73') Славия П: Иго Огбу, Давид Зима, Лукаш Масопуст (Давид Доудера, 66'), Оскар Дорли, Христос Зафейрис (Alexandr Buzek, 66'), Лукаш Провод (Лукаш Ворлицки, 77'), Иван Шранц, Томаш Хоры (Моймир Хитил, 77'), Antonin Kinsky, Filip Prebsl, El Hadji Malick Diouf (Ян Борил, 83') Юнион: Антони Морис, Федде Лейсен, Коки Матида, Кевин Макаллистер, Алессио Кастро-Монтес, Хенок Теклаб, Кэмерон Пуэртас (Ануар Аит-Эль-Хадж, 79'), Ноа Садики (Матиас Расмуссен, 64'), Шарль Ванхаутте, Деннис Эккерт (Мохаммед Фусейни, 64'), Kевин Родригес (Элтон Кабангу, 64') Предупреждения: Шарль Ванхаутте (43'), Кэмерон Пуэртас (53'), Лукаш Провод (68'), Оскар Дорли (85'), Антони Морис (86'), Хенок Теклаб (89') Удаление: Мохаммед Фусейни (85')

    Ответная игра между этими командами состоится 13-го августа в 21:30 мск.

    В параллельном матче братиславский «Слован» обыграл АПОЭЛ (2:0).

    На 74-й минуте защитник АПОЭЛа Радосав Петрович забил гол в свои ворота. Еще один гол хозяева организовали на 90+3-й минуте, отличился Роберт Мак.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Слован — АПОЭЛ 2:0
    Голы: 1:0 Radosav Petrovic (автогол) (72'), 2:0 Роберт Мак (90 + 4') Слован: Доминик Такач, Сесар Блэкман, Гурам Кашия, Кевин Виммер, Марко Толич, Кенан Байрич, Юрай Куцка, Тигран Барсегян (Роберт Мак, 79'), Давид Стрелец (Юлиус Сёке, 90'), Владимир Вайсс (Нино Марцелли, 90'), Зуберу Шарани АПОЭЛ: Вид Белец, Маркос Маркиньос, Хави Кинтилья, Лаша Двали, Матео Сушич, Георги Костадинов, Макс Мейер (Юссеф Эль-Араби, 74'), Диумерси Ндонгала (Анастасиос Донис, 87'), Stefan Drazic (Исам Шебак, 87'), Sergio Tejera, Radosav Petrovic Предупреждения: Sergio Tejera (18'), Матео Сушич (36'), Кенан Байрич (57'), Георги Костадинов (67'), Гурам Кашия (84')

    Ответный матч между «Слованом» и АПОЭЛом состоится 13-го августа в 20:00 мск.

    Еще в одной встрече «Буде-Глимт» из Норвегии обыграл польскую «Ягеллонию» со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник хозяев Адриан Дьегес на 58-й минуте, в свои ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Ягеллония — Будё-Глимт 0:1
    Гол: 0:1 Адриан Дигес (автогол) (58') Ягеллония: Адриан Дигес, Михал Сачек, Жоау Моутинью, Матеуш Скшипчак, Тарас Романчук, Нене (Jaroslaw Kubicki, 72'), Slawomir Abramowicz, Dominik Marczuk, Kristoffer Hansen (Miki, 69'), Jesus Imaz Balleste, Afimico Pululu (Мохамед Ламин Диаби, 81') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Бреде Мо (Odin Luras Bjortuft, 85'), Исак Дюбвик Мяяття (Сондре Сёрли, 71'), Ульрик Салтнес (Сондре Фет, 46'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Хокон Эвьен, Kasper Hogh (Оскар Капскармо, 71'), Jostein Gundersen Предупреждения: Нене (69'), Бреде Мо (73'), Жоау Моутинью (90 + 4')

    Ответная игра также состоится 13-го августа в 20:00 мск.

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