«Акрон» — «Динамо»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

Ярослав Гладышев Фото: globallookpress.com
На девятой минуте счет открыл Константин Тюкавин, а на 58-й минуте преимущество бело-голубых закрепил Ярослав Гладышев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Динамо 0:2
Голы: 0:1 Константин Тюкавин (9'), 0:2 Ярослав Гладышев (58') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Боян Димоски, Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Иван Тимошенко, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S. Динамо: Милан Майсторович, Иван Лепский, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Битело, Муми Нгамал, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Предупреждения: Пауло Витор (22'), Константин Савичев (40'), Esanov S. (77')
После трех туров у «Динамо» 9 очков, оно лидирует в таблице РПЛ. «Акрон» с 3 очками идет пока на 8-й позиции.