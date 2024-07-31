Тедеев: Почти половина игроков «Акрона» практически впервые увидели друг друга

Главный тренервысказался о матче против «Рубина» (0:4) в Кубке России.

«Почти половина футболистов, которые сегодня играли, практически впервые увидели друг друга, потому что у них не было возможности вместе готовиться к матчу. Сейчас нужно сделать правильные выводы, до сегодняшнего дня многие игроки не выступали на таком уровне. Теперь наш тренерский штаб должен поставить задачу помочь футболистам стать лучше», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» 15 августа встретится с «Факелом» в Воронеже в рамках второго тура группового этапа Кубка России.