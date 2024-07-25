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    Симон: В свои 22 года Уильямс заслужил уважение в сборной Испании

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    Голкипер сборной Испании Унай Симон отреагировал на то, что топ-клубы интересовались Нико Уильямсом.

    Унай Симон
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    Унай Симон

    «Это были тяжёлые полтора месяца для него: каждый день он читал что-то о себе, чего даже сам не знал. В свои 22 года он заслужил уважение в сборной. Мы все будем рады тому решению, которое вы примете», — приводит слова Симона Relevo.

    Уильямс на Евро-2024 провел за сборную Испании шесть матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

    В прошлом сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами.

    Нынешний контракт с Уильямсом истекает в июне 2027 года.

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