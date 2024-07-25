«Иберия» победила «Партизани», «Ноа» разгромил «Слиему», «Жальгирис» был сильнее «Пафоса»

Завершилось несколько матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций с участием клубов с постсоветского пространства.

Грузинская «Иберия» на своем поле победила албанский «Партизани» со счетом 2:0.

На 31-й минуте счет с пенальти открыл Шота Ноникашвили, второй мяч на 57-й минуте забил Шейкне Силла.

Молдавский «Милсами» дома сыграл вничью с казахстанской «Астаной» — 1:1.

На 57-й минуте гости открыли счет после точного удара Назми Грипши, а хозяева отыгрались на последней минуте усилиями Дани Лупано.

Чешская «Млада Болеслав» была сильнее литовского «Трансинвеста» — 2:0.

На 27-й минуте счет открыл Томаш Ладра, через пять минут преимущество удвоил Василь Кусей.

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Армянский «Ноа» разнес в домашней встрече мальтийскую «Силему» со счетом 7:0.

Хет-триком отметился Гонсало Грегорио, дубль на счету Эральдо Чинари, также забивали Виржиль Пенсон и Элдер.

Азербайджанский «Сумгаит» проиграл венгерскому «Фехервар» — 1:2.

На 20-й минуте забил игрок хозяев Сабухи Абдуллазада, гости отыгрались на 39-й минуте усилиями Тобиаса Кристенсена, а на 52-й минуте Чаба Спандлер принес победу «Фехервару».

Литовский «Жальгирис» дома обыграл кипрский «Пафос» — 2:1.

Дубль в составе хозяев на счету Ливиу Антала (17-я, 26-я), у гостей забил Жайро на 62-й минуте.