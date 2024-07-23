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    Черчесов призвал не критиковать Станковича после первого неудачного матча в «Спартаке»

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов считает, что пока слишком рано оценивать игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В первом туре РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2.

    «Поймал себя на мысли, что по первому матчу абсолютно никаких выводов делать не надо ни в ту, ни в другую сторону.

    Пройдет время, человек прочувствует, что такое РПЛ, будут какие-то замены, и насколько это удастся, покажет время.

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  • 21/07/2024

    • Я так говорю, потому что помню, что в "Легии" тоже начал с поражения, в "Ахмате" тоже проиграли. Но потом у нас был "золотой дубль" в Польше, и, дай бог, здесь тоже так будет. Главное, не зацикливаться и делать свою работу», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

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