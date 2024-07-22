Источник: Кьеза может перейти в «Интер»

Миланскийактивно интересуется нападающим «Ювентуса» сообщает Calciomercato.com.

Туринский клуб и 27-летний игрок никак не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2025 года. Чтобы не потерять Кьезу бесплатно, «Ювентус» готов его продать сейчас.

В настоящий момент момент нападающим интересуются «Наполи», «Рома» и английский «Ньюкасл». «Интер» же готов подождать до зимы, что затем его подписать бесплатно.

Федерико Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. Всего сыграл за клуб 131 матч, забил 32 гола. На портале Transfermarkt его оценивают в 35 млн евро. На Евро-2024 за сборную Италии он сыграл 4 матча.