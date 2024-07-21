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    «Нефтехимик» вырвал победу у «Уфы» в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — «Уфа»: счет матча 2:1 (1:0), обзор голов

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    В матче второго тура Первой лиги по футболу нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле победил «Уфу» со счетом 2:1.

    Максим Шоркин
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    Максим Шоркин

    Уже на 10-й минуте гости после точного удара Романа Пасевича вышли вперед.

    На 59-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Уфы» Денис Кутин.

    В большинстве хозяева смогли не только отыграться, но и вырвать победу. На 80-й минуте счет сравнял Саид Алиев, а на 88-й минуте победу нижнекамцам принес защитник Максим Шоркин.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Уфа 2:1
    Голы: 0:1 Pasevich R. (10'), 1:1 Саид Алиев (80'), 2:1 Максим Шоркин (88') Нефтехимик: Никита Янович, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Виктор Гараев, Денис Кутин, Расул Гыстаров, Камиль Муллин, Gurenko A., Matskharashvili N., Pasevich R., Perchenok A., Tenyaev A. Предупреждения: Максим Шоркин (16'), Tenyaev A. (57'), Perchenok A. (62'), Саид Алиев (81'), Алихан Шаваев (87') Удаление: Денис Кутин (59')

    После двух туров у «Нефтехимика» стало 6 очков, он в числе лидеров чемпионата. У «Уфы» осталось три очка.

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