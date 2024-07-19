Поттер ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера сборной Англии

Бывший главный тренервысказался о том, что что он может возглавить сборную Англии.

«Не думаю, что сегодня подходящий день, чтобы говорить об этом. Считаю, что Гарет проделал фантастическую работу. Вряд ли в стране есть кто-то, кого уважают больше в футболе, чем Гарета. Он и его штаб руководили сборной и делали это очень, очень хорошо. Я испытываю к нему огромное уважение.

Сейчас лучший момент, чтобы пожелать ему приятного отпуска, потому что он заслужил этого. Желаю ему всего наилучшего, чем бы он ни занимался на следующем этапе своей карьеры», — приводит слова Поттера The Guardian.

Напомним, что пост главного тренера сборной Англии стал вакантным после ухода Гарета Саутегейта. Англичане на Евро-2024 уступили Испании (1:2) в финале.