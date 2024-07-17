Ширер: Хау — оптимальный тренер для сборной Англии

Известный в прошлом английский футболистсчитает, что оптимальной кандидатурой на пост главного тренера после ухода Гарета Саутгейта станет, возглавляющий сейчас «Ньюкасл».

«Я бы хотел, чтобы следующим тренером был англичанин. Мы уже назначали иностранцев, и я знаю, что упоминались другие прекрасные тренеры, но я думаю, что на этой должности должен быть англичанин.

По моему мнению, выдающимся кандидатом был бы Эдди Хау. Я думаю, Эдди предстоит принять важное решение, потому что я уверен, что Футбольная ассоциация Англии (FA) обратится к нему, а что произойдет потом, мы не знаем.Я вполне уверен, что в FA уже состоялся или произойдет разговор, где будет упомянуто имя Эдди Хау. Ключевым фактором будет его собственное желание.

Тот факт, что мы снова говорим об Эдди и сборной Англии означает, что он проделал очень, очень хорошую работу в "Ньюкасле", — сказал экс-капитан сборной Англии.