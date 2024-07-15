«Алания» — «Уфа»: счет матча 0:0, обзор

Команды не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Россия. Первая лига
Алания — Уфа 0:0
Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Аллон Бутаев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Алексей Татаев, Азамат Засеев, Давид Кокоев, Батраз Хадарцев, Dolgov P., Gurtsiev B. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Денис Кутин, Расул Гыстаров, Камиль Муллин, Gurenko A., Karpov V., Matskharashvili N., Pasevich R., Perchenok A., Tenyaev A. Предупреждение: Константин Плиев (90+3')
В следующем матче «барсы» встретятся в гостях с «Тюменью», а «Уфа» сыграет на выезде с «Нефтехимиком». Оба противостояния пройдут 21 июля.