Ямаль: За последние четыре месяца я сильно изменился как личность и как игрок

Футболист сборной Испании и «Барселоны» 17-летнийвысказался по поводу своего прогресса. Игрок отметил, что сильно изменился за последние месяцы.

«За последние четыре месяца я сильно изменился как личность и как игрок. Я стал гораздо увереннее в себе и сильнее физически. Пока я очень доволен тем, как идут дела. Друзья рассказали мне, что после гола в ворота Франции люди в Матаро вышли на улицы и стали скандировать моё имя.

Перед финалом будет много разных мыслей. Прежде всего буду думать о родителях. Они многим пожертвовали ради меня. Им пришлось нелегко, но они всегда поддерживали меня.

Мне было приятно представлять, как они были рады моему голу и нашей победе, когда мы обыграли Францию», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

В финале Евро-2024 сборная Испании сразится с Англией. Поединок начнется 14 июля в 22:00 мск. Игра состоится в Берлине.