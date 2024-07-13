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    «Зенит» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром»

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    Сегодня в 20:30 по московскому времени «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    В конце мая «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России по футболу. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 57 очков, опередив «Краснодар» на один балл.

    «Зенит» является восьмикратным и действующим обладателем Суперкубка России. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака выиграли трофей, одержав победу над ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

    В рамках подготовки к новому сезону «сине-бело-голубые» сыграли три товарищеских матча. «Зенит» одержал победу над «Сочи» (5:2) и аргентинским «Тальерес Кордоба» (1:0), а в заключительной встрече уступил «Црвене Звезде» (1:2).

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    «Краснодар»

    «Краснодар» стал вторым в прошлом сезоне чемпионата России, отстав от «Зенита» на один балл. «Быки» набрали 56 очков при 16 победах, 8 ничьих и 6 поражениях. Для «Краснодара» участие в Суперкубке России станет первым в истории клуба.

    В межсезонье «чёрно-зелёные» сыграли три товарищеских матча, одержав победы во всех из них. «Краснодар» последовательно обыграл «Кубань» (1:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Ростов» (3:2).

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах «Зенит» одержал 6 побед, еще 4 встречи завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» с коэффициентом 1.80.

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