Сегодня в 20:30 по московскому времени «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

В конце мая «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России по футболу. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 57 очков, опередив «Краснодар» на один балл.

«Зенит» является восьмикратным и действующим обладателем Суперкубка России. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака выиграли трофей, одержав победу над ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

В рамках подготовки к новому сезону «сине-бело-голубые» сыграли три товарищеских матча. «Зенит» одержал победу над «Сочи» (5:2) и аргентинским «Тальерес Кордоба» (1:0), а в заключительной встрече уступил «Црвене Звезде» (1:2).

«Краснодар»

«Краснодар» стал вторым в прошлом сезоне чемпионата России, отстав от «Зенита» на один балл. «Быки» набрали 56 очков при 16 победах, 8 ничьих и 6 поражениях. Для «Краснодара» участие в Суперкубке России станет первым в истории клуба.

В межсезонье «чёрно-зелёные» сыграли три товарищеских матча, одержав победы во всех из них. «Краснодар» последовательно обыграл «Кубань» (1:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Ростов» (3:2).

Личные встречи

В 10-ти последних матчах «Зенит» одержал 6 побед, еще 4 встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» с коэффициентом 1.80.