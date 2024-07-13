Фигу: С Роналду всё можно было сделать по-другому

Экс-игрок сборной Португалииоценил игруна Евро-2024.

На ЧЕ в Германии 39-летний форвард не забил ни одного гола. Футболист в пяти встречах отметился одной результативной передачей.

«У каждого, конечно, есть свое мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы — "почему?", "почему нет?" — должны те, кто несет ответственность.

Конечно, у меня есть свое мнение на этот счет, но сейчас нет смысла им делиться. Все уже произошло, и говорить гораздо проще.

Но в любом случае, учитывая все, что произошло, логично, что все можно было сделать по-другому», — приводит слова Фигу A Bola.

Португалия в 1/4 финала Евро-2024 потерпела поражение от Франции в серии пенальти.