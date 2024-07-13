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    Фигу: С Роналду всё можно было сделать по-другому

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    Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    На ЧЕ в Германии 39-летний форвард не забил ни одного гола. Футболист в пяти встречах отметился одной результативной передачей.

    «У каждого, конечно, есть свое мнение. Мы все тренеры в таких ситуациях. Отвечать на вопросы — "почему?", "почему нет?" — должны те, кто несет ответственность.

    Конечно, у меня есть свое мнение на этот счет, но сейчас нет смысла им делиться. Все уже произошло, и говорить гораздо проще.

    Но в любом случае, учитывая все, что произошло, логично, что все можно было сделать по-другому», — приводит слова Фигу A Bola.

    Португалия в 1/4 финала Евро-2024 потерпела поражение от Франции в серии пенальти.

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