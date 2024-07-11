Де ла Фуэнте: Англия обладает набором очень хороших футболистов, у них сильная команда

Главный тренер сборной Испаниивысказался о предстоящем финале Евро-2024 против Англии.

«Мы собираемся завершить турнир, пройдя через все великие команды этого соревнования, и по-другому и быть не могло. Двое лучших выходят в финал. Мы поужинали, посмотрели игру, а потом, более собранно в своём кабинете, более спокойно её проанализировали. Теперь начинается наш рабочий день с более детальным анализом Англии.

Было ли предпочтение Англии или Нидерландам? На все цвета есть мнения и вкусы. Это две великие команды. В начале турнира они были среди тех команд, которые претендуют на титул, и именно это и произошло. Англия очень мощная страна с опытными и очень закалёнными игроками. Это будет очень тяжёлая и требовательная игра.

Англия обладает набором очень хороших футболистов, у них сильная команда. Нет нужды перечислять сильнейших игроков нашего соперника, нам нужно быть лучшей версией самих себя, если мы хотим выиграть финал», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Календарь и таблица Евро-2024

Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.