Президент РПЛ: Доволен, что теперь есть возможность переносить матчи

Президент РПЛвысказался о том, что клубы проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей.

«Очень доволен. Мне кажется, были разные точки зрения по переносу матчей, но в ходе дискуссии как в кабинете, так и в публичном поле все пришли к единому (мнению).

Слушайте, ну должен быть механизм такой у организатора соревнований. Все это в итоге поддержали, что крайне важно. Повторюсь, я очень рад, но очень надеюсь, что мне не придется им пользоваться по ходу сезона.

Теперь все максимально прозрачно. Например, как в матче "Баварии" и "Униона" — снегопад, решили, перенесли. Теперь у нас есть такая возможность.

Надеюсь опять же, что у нас не будет снегопада, но если будет такое, все возможности у нас для переноса есть», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля.