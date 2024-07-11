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    Президент РПЛ: Доволен, что теперь есть возможность переносить матчи

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    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о том, что клубы проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Очень доволен. Мне кажется, были разные точки зрения по переносу матчей, но в ходе дискуссии как в кабинете, так и в публичном поле все пришли к единому (мнению).

    Слушайте, ну должен быть механизм такой у организатора соревнований. Все это в итоге поддержали, что крайне важно. Повторюсь, я очень рад, но очень надеюсь, что мне не придется им пользоваться по ходу сезона.

    Теперь все максимально прозрачно. Например, как в матче "Баварии" и "Униона" — снегопад, решили, перенесли. Теперь у нас есть такая возможность.

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    • Надеюсь опять же, что у нас не будет снегопада, но если будет такое, все возможности у нас для переноса есть», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

    Новый сезон в РПЛ стартует 19 июля.

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