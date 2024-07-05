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    Бернарду Силва считает, что в матче Португалия — Франция не будет фаворита

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    Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Франции.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    «В матче Португалии и Франции не будет фаворитов. Это две сборные с потрясающими игроками, потрясающими составами, где каждый игрок может сделать разницу на поле.

    У каждой из команд своя манера игры, и каждая искренне хочет выиграть Евро-2024. Так что я не думаю, что в нашей паре есть фавориты», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

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    • Сборная Португалии встретится с Францией в рамках четвертьфинала Евро-2024 сегодня, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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