Бернарду Силва считает, что в матче Португалия — Франция не будет фаворита

Полузащитник сборнойподелился мыслями перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против

«В матче Португалии и Франции не будет фаворитов. Это две сборные с потрясающими игроками, потрясающими составами, где каждый игрок может сделать разницу на поле.

У каждой из команд своя манера игры, и каждая искренне хочет выиграть Евро-2024. Так что я не думаю, что в нашей паре есть фавориты», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии встретится с Францией в рамках четвертьфинала Евро-2024 сегодня, 5-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.