Аршавин: Для меня Роналду выглядит как девочка

Бывший капитан сборной Россиираскритиковал лидера сборной Португалии

Аршавину не понравились слезы 39-летнего Роналду после незабитого пенальти в овертайме матча против Словении в 1/8 финала Евро-2024.

«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка.

Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру, и об этом будут говорить. У меня такое мнение. Мне не кажется, что это работает в минус его репутации.

Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило.

И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На текущем чемпионате Европы Роналду провел уже четыре матча, в которых не забил ни одного гола. В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией.

Матч Португалия — Франция состоится 5 мая в Гамбурге, начало — в 22:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

На клубном уровне Роналду выступает за «Аль-Наср». Его контракт с саудовским клубом рассчитан до июня 2025 года.