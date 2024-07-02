Личка: Хорошо, что «Динамо» сможет сыграть с «Партизаном», уровень там очень высокий

Главный тренер «Динамо»высказался о предстоящем Братском кубке.

Предсезонный турнир Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. Помимо «Динамо», в нем примут участие московский ЦСКА и сербские «Партизан» и ОФК.

«Я очень рад встретиться с Марко Николичем и с Александром Становичем. Это большие тренеры. Рад, что могу сидеть рядом с ними.

Для нас этот турнир будет полезен. Когда ты можешь сыграть с "Партазаном" или ОФК, это хорошо. "Партизан" каждый год играет в еврокубках. Уровень очень высокий.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Партизан"

Что касается приглашенных звезд, то они выйдут на 5-8 минут и потом будет замена», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» — «Партизан» пройдет 3 июля в Москве, начало — в 19:30 мск.