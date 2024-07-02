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    Николай ШапаренкоТоп-10 звезд Евро-2024, на которых надо обратить внимание даже топ-клубам
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    Личка: Хорошо, что «Динамо» сможет сыграть с «Партизаном», уровень там очень высокий

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем Братском кубке.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Предсезонный турнир Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. Помимо «Динамо», в нем примут участие московский ЦСКА и сербские «Партизан» и ОФК.

    «Я очень рад встретиться с Марко Николичем и с Александром Становичем. Это большие тренеры. Рад, что могу сидеть рядом с ними.

    Для нас этот турнир будет полезен. Когда ты можешь сыграть с "Партазаном" или ОФК, это хорошо. "Партизан" каждый год играет в еврокубках. Уровень очень высокий.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Партизан"

    Что касается приглашенных звезд, то они выйдут на 5-8 минут и потом будет замена», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

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    • Матч «Динамо» — «Партизан» пройдет 3 июля в Москве, начало — в 19:30 мск.

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