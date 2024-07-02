Корнеев: В каждом матче есть ощущение, что Франция доведет дело до победы

Бывший спортивный директор «Зенита»высказался о предстоящем матче между сборнымив четвертьфинале Евро-2024.

«На мой взгляд, Франция должна побеждать. Они с Бельгией играли, как удав с кроликом. У них есть ресурсы, но при этом нельзя сказать, что их игра нам нравится.

Но у сборной Франции все равно есть запас. Есть ощущение, что они все равно доведут дело до победы.

Если посмотреть, то с игры сборная Франции вообще ничего не забивала. Какие‑то непонятные голы залетают. Мы уже давно забыли о Мбаппе. Да, сегодня троих обыграл, но зарядил в облака.

Очень сложный период переживает Франция, но за счет своих качеств выживает пока», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Матч Франция — Португалия пройдет 5 июля в Гамбурге.