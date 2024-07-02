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    Корнеев: В каждом матче есть ощущение, что Франция доведет дело до победы

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче между сборными Франции и Португалии в четвертьфинале Евро-2024.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «На мой взгляд, Франция должна побеждать. Они с Бельгией играли, как удав с кроликом. У них есть ресурсы, но при этом нельзя сказать, что их игра нам нравится.

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    • Но у сборной Франции все равно есть запас. Есть ощущение, что они все равно доведут дело до победы.

    Если посмотреть, то с игры сборная Франции вообще ничего не забивала. Какие‑то непонятные голы залетают. Мы уже давно забыли о Мбаппе. Да, сегодня троих обыграл, но зарядил в облака.

    Очень сложный период переживает Франция, но за счет своих качеств выживает пока», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    Матч Франция — Португалия пройдет 5 июля в Гамбурге.

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