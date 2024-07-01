Cемин: В сторону сборной Англии много критики, но она двигается дальше

Бывший главный тренер сборной Россииобъяснил, за счет чего сборной Англии удалось победить команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Воскресная встреча завершилась победой сборной Англии в дополнительное время со счетом 2:1. Команда Гарета Саутгейта перевела игру в овертайм благодаря голу Джуда Беллингема на последней минуте компенсированного времени.

«В сторону сборной Англии много критики, но она двигается дальше. Волевые усилия и индивидуальное мастерство игроков позволило выбраться из сложной ситуации. У команды Англии много индивидуально сильных игроков, они и помогли победить», — сказал Семин «Матч ТВ».