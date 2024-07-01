Cемин: В сторону сборной Англии много критики, но она двигается дальше

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
Воскресная встреча завершилась победой сборной Англии в дополнительное время со счетом 2:1. Команда Гарета Саутгейта перевела игру в овертайм благодаря голу Джуда Беллингема на последней минуте компенсированного времени.
«В сторону сборной Англии много критики, но она двигается дальше. Волевые усилия и индивидуальное мастерство игроков позволило выбраться из сложной ситуации. У команды Англии много индивидуально сильных игроков, они и помогли победить», — сказал Семин «Матч ТВ».