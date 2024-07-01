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    Венесуэла разгромила Ямайку, Мексика сыграла вничью с Эквадором

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Ямайки Сборная Венесуэлы Сборная Мексики Сборная Эквадора
    В ночь с 30 июня на 1 июля мск на Кубке Америки завершился матч между сборными Ямайки и Венесуэлы. Встреча закончилась победой венесуэльской команды со счетом 3:0.

    Сборная Мексики
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    Сборная Мексики

    В составе победителей голами отметились Эдуард Бельо, Эрик Рамирес и Хосе Саломон Рондон, известный по выступлениям в России в составе «Зенита», «Рубина» и ЦСКА.

    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B
    Ямайка — Венесуэла 0:3
    Голы: 0:1 Эдуард Бельо (49'), 0:2 Хосе Рондон (56'), 0:3 Эрик Рамирес (85') Ямайка: Уэс Хардинг (Карой Андерсон, 67'), Майкл Гектор, Этан Пиннок, Джон Белл, Дэмион Лоу, Джоэль Латибодье (Ричард Кинг, 87'), Кейси Палмер, Реналдо Сефас (Диксон Кахейм, 46'), Майкл Антонио (Шамар Николсон, 67'), Демарай Грей (Алекс Маршалл, 87'), Jahmali Waite Венесуэла: Рафаэль Ромо, Анхель Вилькер, Хон Арамбуру (Кристиан Макун, 81'), Йордан Осорио, Теласко Сеговия (Кервин Андраде, 74'), Эдуард Бельо, Янхель Эррера (Томас Ринкон, 60'), Хосе Андрес Мартинес, Алешандер Гонсалес, Хосе Рондон (Эрик Рамирес, 81'), Дарвин Мачис (Йеферсон Сотельдо, 60') Предупреждения: Дарвин Мачис (9'), Майкл Гектор (89')

    Ранее сборная Венесуэлы досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Америки — 2024.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Сборная Мексики сыграла вничью с Эквадором в матче 3-го тура групповой стадии Кубка Америки — 0:0.

    На 98-й минуте встречи главный судья встречи назначил пенальти в ворота эквадорцев, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода отменил свое решение.

    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа B
    Мексика — Эквадор 0:0
    Мексика: Хулио Гонсалес, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Херардо Артеага (Алексис Вега, 90'), Орбелин Пинеда (Гильермо Мартинес, 68'), Сезар Уэрта (Уриэль Антуна, 68'), Сантьяго Хименес, Хулиан Киньонес (Хорди Кортисо, 86'), Луис Ромо (Эрик Санчес, 86'), Луис Чавес Эквадор: Алешандер Домингес, Алан Франко, Пьеро Инкапье, Мойсес Кайседо, Кендри Паэс (Алан Минда, 67'), Эннер Валенсия, Джереми Сармиенто (Анхель Мена, 76'), Kевин Родригес (Карлос Груэсо, 76'), Willian Pacho, Феликс Торрес, Анхело Пресиадо (Хосу Уртадо, 90') Предупреждения: Сесар Монтес (6'), Мойсес Кайседо (43'), Хорхе Санчес (50'), Луис Чавес (73'), Хоан Васкес (82'), Уриэль Антуна (90 + 5')

    Мексиканцы заняли третье место в группе B с 4 очками и не смогли выйти в плей-офф турнира. Эквадор, также набравший 4 очка, опередил Мексику по дополнительным показателям, стал вторым в группе и прошел в 1/4 финала.

    В четвертьфинале Кубка Америки Венесуэла сыграет с Канадой, а Эквадор — с Аргентиной.

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