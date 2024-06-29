ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияЕвро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола
  • 09:41
    • Бразилия разгромила Парагвай в матче Кубка Америки, у Винисиуса — дубль
    Все новости спорта

    «ПСЖ» готов заплатить 250 млн евро за игрока «Барселоны»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    «Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток приобрести атакующего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    По информации Mundo Deportivo, парижский клуб готов заплатить за 16-летнего вингера 250 миллионов евро.

    Источник при этом утверждает, что каталонский клуб, несмотря на серьезные финансовые проблемы, не собирается продавать самого талантливого футболиста нового поколения.

    Также отмечается, что отступные, прописанные в контракте Ламина с «Барсой», составляют один миллиард евро.

  • Сане, Салах, Киммих, Де Брейне и еще 10 звезд, которые могут сменить команду этим летом
  • На трансферном рынке в ближайшие пару месяцев будет очень жарко
  • 27/06/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 90 миллионов евро.

    Напомним, летом 2017 года «Пари Сен-Жермен» выкупил у «Барселоны» бразильца Неймара за 222 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Основное время закончится вничью?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Оппоненты вновь огорчат друг друга?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Перейра — Прохазка
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Витория — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Крисиума — Интернасьонал
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры