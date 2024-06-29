«ПСЖ» готов заплатить 250 млн евро за игрока «Барселоны»

не оставляет попыток приобрести атакующего полузащитника «Барселоны»

По информации Mundo Deportivo, парижский клуб готов заплатить за 16-летнего вингера 250 миллионов евро.

Источник при этом утверждает, что каталонский клуб, несмотря на серьезные финансовые проблемы, не собирается продавать самого талантливого футболиста нового поколения.

Также отмечается, что отступные, прописанные в контракте Ламина с «Барсой», составляют один миллиард евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 90 миллионов евро.

Напомним, летом 2017 года «Пари Сен-Жермен» выкупил у «Барселоны» бразильца Неймара за 222 миллиона евро.