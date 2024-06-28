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    Тедеско объяснил слабую игру сборной Бельгии против Украины

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    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал матч команды против Украины в третьем туре группового турнира Евро-2024 — 0:0. Он объяснил, в чем была причина слабой игры футболистов.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Добирались от отеля до стадиона около часа. Был полицейский эскорт, но без мигалок. Пробок не было, но они ехали со скоростью 20 или 25 километров в час и останавливались на каждом светофоре на красный свет. Поэтому я смог произнести лишь двухминутную речь перед игрой. Это невероятно, такого не может быть», — цитирует Тедеско ESPN.

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    Сборная Франции сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля.

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