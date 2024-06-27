Тедеско о предстоящем матче с Францией: Мы можем бросить вызов всем, мы готовы

Главный тренер сборнойвысказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с

«Мы находимся здесь как одна из лучших команд. Это тот матч, который мы с нетерпением ждём. Всё возможно. Мы можем бросить вызов всем. Мы готовы», — приводит слова Тедеско Sky Sport Germany.

Напомним, что Бельгия по итогам группового этапа Евро-2024 заняла 2-е место с 4 очками в активе. Матч со сборной Францией состоится 1-го июля в 19:00 мск.

Ранее защитник сборной Бельгии Ян Вертонген также поделился ожиданиями от предстоящей встрече против сборной Франции.