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    Тедеско: Контратаки — это природное оружие сборной Украины

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    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с Украиной в третьем туре группового этапа Евро-2024.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Нам нужно быть уверенными. Украинская команда будет серьезным соперником. Мы видели несколько их матчей — те, которые сыграли на Евро и товарищеские матчи перед турниром. Мне кажется, это очень хорошая команда.

    Золотое поколение сборной Бельгии — для меня это просто набор слов.

    Система ВАР останавливает или приостанавливает празднование. Поэтому я выжидал немного времени перед тем, как праздновать. Нам нужно полностью доверять системе ВАР. Думаю, она справедлива. Обещаю, что не буду говорить о ВАР. Для нас это не столь важная тема.

    У Украины на день больше для подготовки, но они добирались сюда из Висбадена, а мы ночевали здесь. Поэтому все хорошо, мы готовимся в равных условиях.

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    • Контратаки — это природное оружие украинцев. Но они могут играть позиционно. У них быстрые игроки — Мудрик, Цыганков.

    Они не тренировались? Вы точно в этом уверены? В этой команде много хороших игроков — Степаненко, Судаков очень интересный игрок, оба голкипера хорошо играют ногами и очень сильные», — приводит слова Тедеско Tribuna.com.

    Матч Украина — Бельгия пройдет 26 июня в Штутгарте, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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