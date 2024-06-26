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    Месси высказался о травме в матче с Чили

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Аргентины Сборная Чили
    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в матче Кубка Америки-2024 против Чили.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В первом тайме он почувствовал дискомфорт после столкновения с хавбеком чилийцев Габриэлем Суасо. Медицинский штаб провел осмотр правой ноги Месси прежде, чем он вернулся на поле.

    «В начале игры я почувствовал некоторый дискомфорт в правом подколенном сухожилии. Было плотно — не так свободно, как должно быть. Я смог закончить игру. Посмотрим», — цитирует Месси The Athletic.

    Календарь и таблица Кубка Америки

    Форвард «Интер Майами» провел на поле все 90 минут. Аргентинцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе A. Чилийцы идут на последней строчке — 1 очко.

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