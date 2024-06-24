Сегодня в Дюссельдорфе сборная Албании сыграет с Испанией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Албания

Сборная Албании набрала одно в двух матчах и перед заключительным туром расположилась на третьем месте в группе A. Для того, чтобы выйти в плей-офф со второго места, албанцам сегодня нужно обыгрывать Испанию и надеяться на поражение Италии от Хорватии.

В первом туре подопечные Сильвиньо сыграли с Италией, установив рекорд. Албанцы забили самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, на 22-й секунде отличился Недим Байрами. Однако это не спасло сборную Албании от итогового поражения — 1:2.

Матч второго тура получился для «орлов» еще более драматичным. В игре с хорватами албанцы долгое время лидировали в счете, но в заключительной четверти пропустили дважды и поставили себя в трудное положение. Однако финальное слово все же осталось за командой Сильвиньо, которая на последних компенсированных минутах ушла от поражения (2:2), оставив себе шансы на выход из группы.

Испания

Сборная Испании решила главную задачу на групповом этапе, обеспечив себе выход в плей-офф с первого места. «Красная фурия» заработала 6 очков в двух матчах и уже ни при каких раскладах Италия, Албания либо Хорватия не обгонят испанцев.

Подопечные Луис де ла Фуэнте разобрали не самую стабильную на этом Евро Хорватию в первом туре — 3:0. Все три гола были забиты точными ударами Мораты, Руиса и Карвахаля в первом тайме.

Во втором туре сборная Испании столкнулась с действующими чемпионами Европы — итальянцами. Испанцы полностью контролировали ход встречи, нанесли 8 ударов в створ , но забить смогли только однажды. Да и тот гол был оформлен в результате срезки Калафьори в собственные ворота во втором тайме. Победа — 1:0.

Личные встречи

История противостояния сборных Албании и Испании насчитывает 8 матчей и во всех из них победу праздновала «Красная фурия».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Албания — Испания с коэффициентом 2.40.