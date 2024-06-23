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    Евро-2024: турнирные расклады группы Е

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    Завершились матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе Е.

    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии

    Сборная Румынии после 2-х туров занимает 1-е место в своей группе с 3 очками в активе. В последнем матче группового этапа румынской сборной необходимо выигрывать Словакию. Место, которая займет сборная Румынии будет зависеть от другого матча.

    Сборная Бельгии располагается на 2-й позиции с теми же 3 баллами. Бельгийцам также необходимо выигрывать Украину, чтобы точно попадать в плей-офф Евро-2024, но и ничьи также будет достаточно.

    Сборная Словакии занимает 3-е место (3 очка). В последнем туре группового этапа команда встретится с Румынией. Если Словакия победит, то точно выйдет из группы, а если сыграет вничью, то будет претендовать на 2-е или 3-е строчки, которые также позволят сыграть в матчах на вылет.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Сборная Украины располагается на 4-й позиции (3 очка) из-за отрицательной разницы забитых и пропущенных голов. Национальной команде необходимо не проиграть Бельгии в последнем туре, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

    Наши эксперты составили прогнозы на итоговый расклад в группе F на Евро-2024.

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