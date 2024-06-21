Сегодня в Дюссельдорфе состоится матч второго тура группы E между сборными Словакии и Украины. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Словакия

Сборная Словакии начала свой путь на Евро-2024 с сенсационной победы над сборной Бельгией — 1:0. Единственный мяч на старте встречи забил вингер «Славии» Иван Шранц, отличившись уже на 7-й минуте.

Квалификация на Евро-2024 для сборной Словакии стала успешной. Команда заняла второе место в своей группе, уступив лишь великолепной Португалии. Словаки показали хорошие результаты, одержав семь побед в десяти матчах. Особенно запомнилась победа над Исландией со счётом 4:2, которая и обеспечила им выход в финальную стадию турнира.

Впереди у сборной Словакии игры с Украиной и Румынией. Матч против Украины состоится в Дюссельдорфе, а встреча с Румынией — во Франкфурте. Шансы на выход из группы у словаков есть, особенно учитывая их текущую форму и моральный дух после победы над Бельгией.

Украина

Первый тур Евро-2024 для сборной Украины начался с тяжелого поражения. Встреча с Румынией на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене завершилась со счетом 3:0 в пользу румынской команды. Голы забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. Украинская команда доминировала во владении мячом, но не смогла реализовать свои моменты, в то время как Румыния эффективно использовала свои шансы.

Путь Украины на Евро-2024 был непростым. Заняв третье место в своей квалификационной группе, украинская команда обеспечила себе участие в турнире, одолев Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию (2:1) в финале плей-офф. Это стало четвертым подряд выходом Украины на Евро.

На групповом этапе Украине предстоит сыграть еще две важные встречи. Сегодня пройдет матч против Словакии в Дюссельдорфе, а затем — против Бельгии в Штутгарте спустя пять дней.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2018/2019. Матч во Львове завершился минимальной победой украинской команды, а в Трнаве словаки разгромили соперника со счетом 4:1.

Всего в 8-ми очных матчах на счету сборной Украины три победы, словаки оказались сильнее в двух случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Словакия — Украина с коэффициентом 2.22.