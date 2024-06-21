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    Пробеж: В конце нам не хватило качества игры

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Польши Сборная Австрии
    Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о матче против Австрии (1:3) на Евро-2024.

    Михал Пробеж
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    Михал Пробеж

    «Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч. В конце нам не хватило качества игры. Мы все вместе выигрываем и проигрываем. Возможно, мы сможем сыграть более агрессивно против Франции, и это даст нам возможность вырасти.

    Австрия играла на контратаках после того, как мы пропустили второй гол, — вот что случилось. Мы пошли ва-банк. У нас не было опорного полузащитника на поле, но мы должны были рисковать», — приводит слова Пробежа официальный сайт УЕФА.

    Таким образом, Австрия набрала три очка и поднялась на второе место в группе D. У Польши нет очков и последняя строчка.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В последнем туре Польша сыграет с Францией, а Австрия с Нидерландами. Обе игры пройдут 25 июня.

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