Тренер сборной Словакии: Наша главная сила — в смирении

Главный тренер сборной Словакииподелился ожиданиями от матча сво втором туре группового этапа Евро-2024.

«Наша главная сила — в смирении. Мы должны выкладываться на 110%, потому что мы маленькая нация и хотим заставить наших болельщиков улыбаться.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Словакия — Украина

Эйфория после победы над Бельгией длилась несколько часов, но трех очков определенно будет недостаточно, чтобы пройти дальше. Поводов для празднования пока нет.

Мы полностью сосредоточены на предстоящей игре», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Словакия — Украина пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск.

В первом туре сборная Словакии выиграла у Бельгии (1:0), а Украина проиграла команде Румынии (0:3).