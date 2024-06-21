Тренер сборной Словакии: Наша главная сила — в смирении

Франческо Кальцона Фото: globallookpress.com
«Наша главная сила — в смирении. Мы должны выкладываться на 110%, потому что мы маленькая нация и хотим заставить наших болельщиков улыбаться.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Словакия — Украина
Эйфория после победы над Бельгией длилась несколько часов, но трех очков определенно будет недостаточно, чтобы пройти дальше. Поводов для празднования пока нет.
Мы полностью сосредоточены на предстоящей игре», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.
Матч Словакия — Украина пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск.
В первом туре сборная Словакии выиграла у Бельгии (1:0), а Украина проиграла команде Румынии (0:3).