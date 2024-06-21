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    Тренер сборной Словакии: Наша главная сила — в смирении

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    Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча с Украиной во втором туре группового этапа Евро-2024.

    Франческо Кальцона
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    Франческо Кальцона

    «Наша главная сила — в смирении. Мы должны выкладываться на 110%, потому что мы маленькая нация и хотим заставить наших болельщиков улыбаться.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Словакия — Украина

    Эйфория после победы над Бельгией длилась несколько часов, но трех очков определенно будет недостаточно, чтобы пройти дальше. Поводов для празднования пока нет.

    Мы полностью сосредоточены на предстоящей игре», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

  • Словакия — Украина. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Словакия — Украина
  • Сегодня

    • Матч Словакия — Украина пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск.

    В первом туре сборная Словакии выиграла у Бельгии (1:0), а Украина проиграла команде Румынии (0:3).

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