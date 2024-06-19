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    Сафонов считает Агкацева одним из лучших вратарей РПЛ

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    Новичок французского «ПСЖ» Матвей Сафонов уверен, что Станислав Агкацев легко заменить его в качестве основного вратаря «Краснодара».

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    «Агкацев созрел для первого номера? 100%. Если я ухожу в Лигу 1… Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ, сразу же. Без начала чемпионата, он один из лучших вратарей в России на данный момент», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.

    25-летний Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара» и основной вратарь сборной России. В прошлом сезоне сыграл 30 матчей, пропустил 27 голов, 11 раз оставил ворота сухими.

    22-летний Станислав Агкацев в основном составе «Краснодара» с 2021 года.

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