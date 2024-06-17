The Times: Болельщики на трибунах оскорбляли чернокожих футболистов сборной Англии

УЕФА проведет расследование по поводу оскорблений игроков сборнойво время матча группового этапа Евро-2024 с(1:0). Об этом сообщает The Times.

Стало известно, что УЕФА предъявила футбольному союзу Сербии 2 обвинения после матча со сборной Англией — это бросание посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

Отмечается, что во время 1-го тайма болельщики оскорбляли чернокожих футболистов сборной Англии обезьяньими криками.

В следующем матче сборная «трех львов» встретится с Данией 20-го июня, а Сербия в тот же день сыграет против Словении.