The Times: Болельщики на трибунах оскорбляли чернокожих футболистов сборной Англии

Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
Стало известно, что УЕФА предъявила футбольному союзу Сербии 2 обвинения после матча со сборной Англией — это бросание посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».
Отмечается, что во время 1-го тайма болельщики оскорбляли чернокожих футболистов сборной Англии обезьяньими криками.
В следующем матче сборная «трех львов» встретится с Данией 20-го июня, а Сербия в тот же день сыграет против Словении.