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    • Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч Евро-2024 с Австрией
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    The Times: Болельщики на трибунах оскорбляли чернокожих футболистов сборной Англии

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    УЕФА проведет расследование по поводу оскорблений игроков сборной Англии во время матча группового этапа Евро-2024 с Сербией (1:0). Об этом сообщает The Times.

    Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд
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    Джуд Беллингем и Трент Александер-Арнольд

    Стало известно, что УЕФА предъявила футбольному союзу Сербии 2 обвинения после матча со сборной Англией — это бросание посторонних предметов на поле и «распространение провокационного сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию».

    Отмечается, что во время 1-го тайма болельщики оскорбляли чернокожих футболистов сборной Англии обезьяньими криками.

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